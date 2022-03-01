По сообщению ТАСС, в ведомстве пояснили, что решение связано с целенаправленным и систематическим размещением» информации с «призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале заявил, что радиостанцию отключили от эфира, но редакция информационного ресурса категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры и будет оспаривать решение об ограничении в суде.

По требованию генпрокуратуры РФ Роскомнадзор также ограничил доступ к «Телеканалу «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом).