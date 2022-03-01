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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Электрички до Лихой отменят на пять дней

Расписание движения электричек по станции Каменская изменится

транспорт

Электрички до Лихой отменят на пять дней

Опубликовано

6 и 12 марта не будет ходить пригородный поезд № 6513 «Ростов – Лихая» который отправляется из Ростова в 17.34 и прибывает на станцию Лихая в 21.17, сообщает Минтранс Ростовской области.

Кроме того, 3, 9 и 15 марта будут отменены следующие электрички:

  • № 6155 «Ростов — Лихая» отправлением со станции Ростов в 06:07 и прибытием в Лихая в 9.59,
  • № 6164 «Лихая — Ростов» отправлением со станции Лихая в 04:37 и прибытием на станцию Ростов в 8.47,
  • № 6156 «Лихая — Ростов» отправлением со станции Лихая в 15:22 и прибытием на станцию Ростов в 19.14.

Изменение графика движения пригородных поездов связано с ремонтными работами на участке Новочеркасск – Александровка.

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