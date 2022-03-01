Цена на Lada Vesta стартует с 1 032 900 рублей – это на 170 тыс. рублей дороже, чем прежде. Самая доступная модель Lada Granta поднялась в цене до 684 900 рублей. Понятно, что это минимальная комплектация.

Хетчбэк Lada Xray в базовой комплектации стоит теперь минимум 1 009 900 рублей (+87 тыс. рублей), сообщают «Известия». Не менее 1 млн рублей теперь стоит и внедорожник Lada Niva Travel, подорожавший в начальной версии на 124 тыс. рублей — до 1 003 900 рублей.

Сильнее остальных моделей подорожали универсалы Lada Largus, цены на которые теперь начинаются от 1 076 000 рублей, что на 147 тыс. рублей дороже, чем прежде. Внедорожник Lada Niva Legend в базовой комплектации подорожал на 83 тыс. рублей (от 776 900 рублей).

Стоит отметить, что с 1 марта повышать цены и притормаживать отгрузки начали почти все автоконцерны.