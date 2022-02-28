По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с с 27 на 28 февраля в регионе заболели ковидом 2963 человека (с 26 на 27 февраля – 2989).

По состоянию на 28 февраля общее количество заболевших в регионе за весь период пандемии составило 321 194 человека. Показатель заболеваемости коронавирусом – 7643 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 0,88. Загруженность коечного фонда 63,7%. Сегодня в области проходят лечение 38 614 дончанина: 3143 в ковидных госпиталях, 35 471 амбулаторно. За прошедшие сутки лидерами по количеству заболевших стали Ростов (701 чел.), Волгодонск (149), Таганрог (147), Шахты (137), Новочеркасск (129). Каменск находится на 14-м месте среди 55 городов и районов области – за сутки в городе заболели ковидом 68 человек (днем ранее 62).

Наибольший процент заболевших относится к возрастной категории от 46 до 65 лет (34,9%), от 18 до 45 лет (32,6%), 12% новых инфицированных – дети.

С 27 на 28 февраля в области скончались еще десять человек с COVID-19: пять женщин в возрасте от 71 до 87 лет и пятеро мужчин – от 51 до 84 лет. За весь период выздоровели 272 232 человека, за сутки – 2972 человека.

Остается добавить, что за сутки в лабораториях региона проведено 13 735 тестов на коронавирусную инфекцию. Показатель тестирования составил 319,84 на 100 тыс. населения.