Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Взнос на капремонт в Ростовской области увеличили с марта

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

Взнос на капремонт в Ростовской области увеличили с марта

Взнос на капремонт в Ростовской области увеличили с марта

Опубликовано

С 1 марта в Ростовской области величина взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов составит 12,61 руб. за 1 кв. м жилья.

Такой размер взноса был утвержден Правительством Ростовской области на прошлой неделе. 

По сравнению с нынешней величиной взноса — 9,92 руб., новая выросла на 27,1%, а не на 101%, как предлагалось ранее. Напомним, в январе этого года в ходе пресс-конференции губернатор В. Голубев заявлял, что взнос на капремонт надо увеличить до 20 руб., чтобы сохранилась возможность выполнять областную программу капремонта в запланированном объеме.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

Автор: 22.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Обстрел Киева, десант в Одессе

происшествия

Обстрел Киева, десант в Одессе

Очевидцы сообщают о применении тяжелого вооружения в Украине

происшествия

Очевидцы сообщают о применении тяжелого вооружения в Украине

За банковский вклад придется заплатить налог

бизнес

Крупнейшие российские банки обратились к своим клиентам

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

Началась специальная военная операция в Донбассе

власть

Началась специальная военная операция в Донбассе

Реклама
Вверх