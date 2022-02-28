С 1 марта в Ростовской области величина взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов составит 12,61 руб. за 1 кв. м жилья.

Такой размер взноса был утвержден Правительством Ростовской области на прошлой неделе.

По сравнению с нынешней величиной взноса — 9,92 руб., новая выросла на 27,1%, а не на 101%, как предлагалось ранее. Напомним, в январе этого года в ходе пресс-конференции губернатор В. Голубев заявлял, что взнос на капремонт надо увеличить до 20 руб., чтобы сохранилась возможность выполнять областную программу капремонта в запланированном объеме.