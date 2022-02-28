Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами.

«Мы развивали внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно. Так, у нас есть система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может заменить SWIFT внутри страны», — передает ТАСС слова Э. Набиуллиной. Она также заявила, что ЦБ смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребкредитов. Карты международных платежных систем (Visa, MasterCard) продолжают работать внутри РФ.