До конца 2024 года будут рекультивированы шесть несанкционированных свалок – бывших полигонов ТКО – в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Донецке, Красном Сулине и Цимлянске.

Об этом глава региона Василий Голубев сообщил на заседании совета при полпреде Президента России в ЮФО Владимира Устинова.

Первой из указанных до конца этого года будет рекультивирована свалка в Новочеркасске. Из федерального бюджета на эти работы будет направлено 188,5 млн. руб. Подрядчика определят до 1 апреля.

К сожалению, полигона в Каменске-Шахтинском в областных планах пока нет.