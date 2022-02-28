Точнее о необходимости «внятных комментариев» по экономической политике на ближайшие три месяца. Такое заявление он сделал 28 февраля в своем телеграм-канале после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ до 20%.

«Подъем ставки, обязательная продажа валюты (сейчас еще вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчетов) — это первый тест на то, за чей счет реально будет этот банкет. Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трех месяцев», — написал Олег Дерипаска.

Напомним, сегодня утром стало известно, что ЦБ повысил ключевую ставку сразу до рекордных 20% годовых. Необходимость такого повышения в ЦБ объяснили «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.