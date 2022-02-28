Украинцы прибыли на встречу с россиянами в Гомельскую область со стороны Польши, сообщает Интерфакс.

Российскую делегацию представляют представители МИД, Министерства обороны, администрации президента и других ведомств, возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. От Украины прибыли: глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Встреча проходит недалеко от украинско-белорусской границы на берегу реки Припять.