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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Начались переговоры украинской и российской делегаций в Беларуси

Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинскими властями

новости

Начались переговоры украинской и российской делегаций в Беларуси

Опубликовано

Украинцы прибыли на встречу с россиянами в Гомельскую область со стороны Польши, сообщает Интерфакс.

Российскую делегацию представляют представители МИД, Министерства обороны, администрации президента и других ведомств, возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский. От Украины прибыли: глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Встреча проходит недалеко от украинско-белорусской границы на берегу реки Припять.

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