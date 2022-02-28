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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 28 февраля

Героями Масленицы в Донецке стали детсадовцы

общество

Какой сегодня день: даты и события 28 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 28 февраля 2022 года.

  • Масленица. Древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2022 году отмечается с 28 февраля по 6 марта.
    Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие, раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.
  • Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери. Виленская икона Божией Матери написана святым евангелистом Лукой. Празднования иконе совершаются 27 апреля и в честь перенесения иконы в Вильно в 1495 году (Вильнюс, польск. Wilno; до 1939 года официальное русское название — Вильна) — 28 февраля по новому стилю.
    На протяжении долгих лет Виленская икона Божией Матери была родовой святыней греческих императоров в Константинополе.
    В 1472 году в Москву из Рима прибыла Зоя Палеолог, которая после венчания с великим князем Московским Иваном III Васильевичем (1440—1505) приняла имя Софья. Считается, что она-то и перевезла икону в Москву.
  • Онисим Овчарник. Дата по старому стилю: 15 февраля. Апостол Онисим, память которого отмечается в этот день, жил в начале первого тысячелетия в Византии. Онисим был рабом некого Филимона, но бежал от своего господина в Рим, где попал в тюрьму. Там он встретился с апостолом Павлом, который просветил его и крестил. Павел упоминает об Онисиме в Послании к Колоссянам, называя его своим «верным и возлюбленным братом».
    На Руси Онисим считался покровителем овцеводства. В день памяти святого овчары «окликали» звезды, чтобы овцы давали большой и здоровый приплод. Делалось это так: вечером крестьянин выходил во двор и клал на все четыре стороны по три поклона. Затем он становился на руно и произносил заговор: «Засветись, звезда ясная, на радость миру крещеному. Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью звездам несть числа, так бы уродилось овец более того».
    Любопытно, что связь овец со звездами находит отражение в многочисленных загадках. Например: «Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат»; «Один пастух тысячи овец пасет»; «Бежали овцы по Калинову мосту, увидали зарю, пометались в воду».

Знаменательные даты и события

  • 1066 Открылось Вестминстерское аббатство
  • 1732 В Петербурге открылся первый Кадетский корпус
  • 1854 Основана Республиканская партия США
  • 1913 Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома

Персоны

  • 1859  — 1918
    Николай Дубовской
    русский художник-живописец, педагог
  • 1866  — 1949
    Вячеслав Иванов
    русский поэт-символист, философ
  • 1885  — 1951
    Генри Тейлор
    британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион
  • 1900  — 1951
    Всеволод Вишневский
    советский драматург, прозаик, журналист, военный корреспондент
  • 1901  — 1994
    Лайнус Полинг
    американский химик, кристаллограф, лауреат двух Нобелевских премий
  • 1920  — 1979
    Алексей Смирнов
    советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
  • р. 1941
    Виктор Туганаев
    советский и российский эколог, писатель, профессор, Заслуженный деятель науки РФ
  • р. 1947
    Татьяна Васильева
    советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Народная артистка РФ
  • р. 1959
    Алла Сигалова
    советский и российский хореограф, актриса, педагог, Заслуженная артистка РФ
  • 1960  — 1980
    Дороти Страттен
    канадская и американская модель и актриса

 

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