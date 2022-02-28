Другое в рубрике новости
новости
Начались переговоры украинской и российской делегаций в Беларуси
Украинцы прибыли на встречу с россиянами в Гомельскую область со стороны Польши, сообщает Интерфакс. Российскую делегацию...
здоровье
За сутки в Каменске заболели 68 человек
По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с с 27 на 28...
ЖКХ
Взнос на капремонт в Ростовской области увеличили с марта
С 1 марта в Ростовской области величина взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов составит 12,61 руб....
общество
Какой сегодня день: даты и события 28 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира...
новости
Сегодня евро торгуется на исторических максимумах
По данным на 06:46 мск, евро на Forex торговался по 127,15 рубля (+32,73%), доллар — по...
власть
Генпрокуратура предупредила об ответственности за помощь в ущерб безопасности РФ
Ведомство разъяснило, какая помощь иностранному государству в ущерб безопасности Российской Федерации будет рассмотрена, как государственная измена....
новости
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинскими властями
Представители МИД, Минобороны и других ведомств, в том числе администрации президента, прибыли в Гомель, чтобы встретиться...