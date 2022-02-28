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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20% годовых

новости

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20% годовых

Опубликовано

С 28 февраля Центральный банк повышает ключевую ставку, сообщает информационное агентство ТАСС.

Это на 3 п.п. больше, чем в 2014 году. Так регулятор надеется компенсировать возросшие риски девальвации и инфляции.

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