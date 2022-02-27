Представители МИД, Минобороны и других ведомств, в том числе администрации президента, прибыли в Гомель, чтобы встретиться с украинской стороной, сообщает ТАСС.

О готовности предоставить Гомель как площадку для переговоров между Россией и Украиной президент республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил вечером 26 февраля.

27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной в соответствии с достигнутой договоренностью.

Но сегодня же, 27 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров в Гомеле, обосновав это тем, что со стороны Белоруссии якобы ведутся боевые действия. Он заявил, что ему для переговоров подходят Варшава, Будапешт, Стамбул, Баку. Хотя ранее, сам Киев назвал Гомель для переговоров.

Напомним, военная операции по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В пятницу, 25 февраля, движение российских войск было приостановлено в ожидании возможности переговоров с Киевом, однако из-за отказа украинских властей принять в них участие возобновилось на следующий день.