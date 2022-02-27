Ведомство разъяснило, какая помощь иностранному государству в ущерб безопасности Российской Федерации будет рассмотрена, как государственная измена.

Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации в период проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР, содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ “Государственная измена” и карается лишением свободы на срок до 20 лет. Об этом пресс-служба Генпрокуратуры сообщила ТАСС.