Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Генпрокуратура предупредила об ответственности за помощь в ущерб безопасности РФ

Генпрокуратура предупредила об ответственности за помощь в ущерб безопасности РФ
Фото: цофоос.рф

власть

Генпрокуратура предупредила об ответственности за помощь в ущерб безопасности РФ

Опубликовано

Ведомство разъяснило, какая помощь иностранному государству в ущерб безопасности Российской Федерации будет рассмотрена, как государственная измена.

Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации в период проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР, содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ “Государственная измена” и карается лишением свободы на срок до 20 лет. Об этом пресс-служба Генпрокуратуры сообщила ТАСС.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

Автор: 22.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Обстрел Киева, десант в Одессе

происшествия

Обстрел Киева, десант в Одессе

Очевидцы сообщают о применении тяжелого вооружения в Украине

происшествия

Очевидцы сообщают о применении тяжелого вооружения в Украине

За банковский вклад придется заплатить налог

бизнес

Крупнейшие российские банки обратились к своим клиентам

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

Началась специальная военная операция в Донбассе

власть

Началась специальная военная операция в Донбассе

Реклама
Вверх