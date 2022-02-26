По данным правительства области со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 25 на 26 февраля в регионе заболели ковидом 3362 человека (с 24 на 25 февраля – 3480)

По состоянию на 26 февраля общее количество зарегистрированных в области больных за весь период пандемии составило 315242 человека. Показатель заболеваемости коронавирусом – 7501 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции — 1. Загруженность коечного фонда в области сегодня составляет 66,2%. На данный момент в регионе проходят лечение 38778 дончан: 3357 в ковидных госпиталях, 35421 амбулаторно. Показатель тестирования в регионе составил 326,74 на 100 тыс. населения.

Из 55 городов и районов области Каменск по суточной заболеваемости находится на 15 месте – 75 новых ковидных пациентов (днем ранее 65). По данным суточной заболеваемости с 21 по 26 февраля в городе заболели 521 человек.

За прошедшие сутки на Дону скончались еще 19 жителей региона с COVID-19: 10 женщин в возрасте от 60 до 84 лет, и девять мужчин от 23 лет до 91 года; выздоровели – 6940 дончан.