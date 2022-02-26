Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 февраля 2022 года.

Всемирный день неторопливости. 26 февраля отмечается оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрел статус международного дня.

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они – весьма активный и эмоциональный народ – впервые отметили День неторопливости в 2007 году с целью спокойного наслаждения жизнью в каждый ее неповторимый момент. Это и не удивительно – в наш век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни.

26 февраля отмечается оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрел статус международного дня. Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они – весьма активный и эмоциональный народ – впервые отметили День неторопливости в 2007 году с целью спокойного наслаждения жизнью в каждый ее неповторимый момент. Это и не удивительно – в наш век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни. Мартинианов день. Дата по старому стилю: 13 февраля. Святой Мартиниан, чья память отмечается в этот день, — христианский святой, живший в 4-5 веках в Палестине. Согласно преданию, он был отшельником, затворническую жизнь начал уже в 18 лет. Некая женщина по имени Зоя пыталась соблазнить его. Чтобы устоять перед домогательствами, Мартиниан встал голыми ногами в огонь. Этим поступком он обратил Зою к Богу.

Не удивительно, что Мартиниан стал считаться укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.

Для этого дня существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой.

Знаменательный даты и события

1712 Основан Тульский оружейный завод

1878 В науке введен термин «микроб»

1935 Проведены первые испытания радара

1936 Выпущен первый «народный» автомобиль «Фольксваген»

2001 В Афганистане уничтожены две колоссальные каменные статуи Будды

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