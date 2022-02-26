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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 26 февраля

Какой сегодня день: даты и события 26 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 26 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 февраля 2022 года.

  • Всемирный день неторопливости. 26 февраля отмечается оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрел статус международного дня.
    Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они – весьма активный и эмоциональный народ – впервые отметили День неторопливости в 2007 году с целью спокойного наслаждения жизнью в каждый ее неповторимый момент. Это и не удивительно – в наш век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни.
  • Мартинианов день. Дата по старому стилю: 13 февраля. Святой Мартиниан, чья память отмечается в этот день, — христианский святой, живший в 4-5 веках в Палестине. Согласно преданию, он был отшельником, затворническую жизнь начал уже в 18 лет. Некая женщина по имени Зоя пыталась соблазнить его. Чтобы устоять перед домогательствами, Мартиниан встал голыми ногами в огонь. Этим поступком он обратил Зою к Богу.
    Не удивительно, что Мартиниан стал считаться укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.
    Для этого дня существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой.

Знаменательный даты и события

  • 1712 Основан Тульский оружейный завод
  • 1878 В науке введен термин «микроб»
  • 1935 Проведены первые испытания радара
  • 1936 Выпущен первый «народный» автомобиль «Фольксваген»
  • 2001 В Афганистане уничтожены две колоссальные каменные статуи Будды

Персоны

  • 1802  — 1885
    Виктор Гюго
    французский писатель-романтик
  • 1829  — 1902
    Леви Страусс
    американский промышленник, изобретатель джинсов
  • 1869  — 1939
    Надежда Крупская
    русская революционерка, советский партийный деятель, супруга В.И. Ленина
  • 1870  — 1944
    Петр Струве
    русский философ, историк и общественный деятель
  • 1903  — 1984
    Гавриил Шульц
  • советский художник и скульптор, искусствовед
  • 1928  — 2014
    Ариэль Шарон
    израильский военный деятель и политик, премьер-министр Израиля (2001-2006)
  • р. 1938
    Александр Проханов
    советский и российский политический деятель, писатель, публицист
  • 1941  — 2012
    Евгений Жариков
    советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР
  • р. 1954
    Реджеп Тайип Эрдоган
    турецкий политик и государственный деятель, президент Турции (с 2014 года)

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