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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области произошло обрушение на шахте «Обуховская»

В Ростовской области произошло обрушение на шахте «Обуховская»

происшествия

В Ростовской области произошло обрушение на шахте «Обуховская»

Опубликовано

Утром 25 февраля на шахте «Обуховская» в Красносулинском районе произошло обрушение.

Под завалом оказались три человека. Для их спасения были привлечены 31 сотрудник военизированной горноспасательной части, а также пять единиц техники, передает «Коммерсант».

Как сообщило Министерство региональной политики и массовых коммуникаций области, в результате обрушения пород на расстоянии 67 м от устья выработки образовался завал. «Никто из шахтеров не пострадал. В настоящее время осуществляется проветривание забоя штрека, с рабочими налажена связь. Ведутся работы по уборке обрушившейся породы», — говорится в сообщении. Шахта «Обуховская» работает в штатном режиме.

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