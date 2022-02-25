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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске за сутки заболели ковидом 65 человек

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здоровье

В Каменске за сутки заболели ковидом 65 человек

В Каменске за сутки заболели ковидом 65 человек

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По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 24 на 25 февраля в регионе заболели ковидом 3480 человек (с 23 на 24 февраля – 3508).

По состоянию на 25 февраля общее количество ковидных больных в области за весь период пандемии достигло 311 880 человек. Показатель заболеваемости коронавирусом – 7422 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 1. Загруженность коечного фонда в регионе составляет 66,6%. На данный момент лечение от ковида на Дону проходят 42 375 человек: 3372 – в ковидных госпиталях, 38 998 амбулаторно. 

За прошедшие сутки в Ростове зарегистрировано 760 новых ковидных больных, Волгодонске (189), Шахтах (179), Таганроге (170), Новочеркасске (127). Каменске занимает 18-е место по заболеваемости из 55 городов и районов области – 65 новых заболевших за сутки (днем ранее было 64).

С 24 на 25 февраля на Дону скончались еще шесть человек с COVID-19: три женщины от 76 до 93 лет и трое мужчин – от 51 до 80 лет, выздоровели – 5789 человек.

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