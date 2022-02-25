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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

РЖД добавил более трех тысяч мест в поездах

Жительница Донецка украла смарт-часы в поезде у попутчицы

транспорт

РЖД добавил более трех тысяч мест в поездах

Опубликовано

Компания «РЖД» запустила из южных городов дополнительные поезда и добавила вагоны к «Ласточкам». Пассажировместимость увеличили на 3,6 тысячи мест.

Известно, что 25 февраля из городов Краснодарского края запустили три дополнительных поезда в Москву.

Кроме того, шесть дополнительных поездов были направлены из Адлера в Москву, один из Новороссийска в Москву, а в «Ласточки» по маршруту Имеретинский курорт — Краснодар включили дополнительные вагоны. При этом цены на билеты остались на прежнем уровне.

Напомним, в связи с тем, что 24 февраля президент В. Путин объявил о начале специальной военной операции, были закрыты 12 аэропортов в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Элисте, Белгороде, Брянске, Липецке, Курске, Воронеже и Симферополе. Из-за этого резко увеличился спрос на поезда.

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