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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Российские десантники взяли под полный контроль Чернобыльскую АЭС

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Российские десантники взяли под полный контроль Чернобыльскую АЭС

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Радиационный фон в районе станции в норме.

Российские десантники взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, сообщают РИА «Новости», ссылаясь на официального представителя Министерства обороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС», — сказал Конашенков.

Также он добавил, что радиационный фон в районе станции в норме, сотрудники продолжают обслуживать станцию в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.

«Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — подчеркнул Конашенков.

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