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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Крупнейшие российские банки обратились к своим клиентам

За банковский вклад придется заплатить налог

бизнес

Крупнейшие российские банки обратились к своим клиентам

Опубликовано

С совместным обращением выступили «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-Банк» и «Открытие».

В сообщении говорится, что в условиях санкций компании координируют свою деятельность и вместе с ЦБ работают над «обеспечением бесперебойной и устойчивой работы».

«Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы», — говорится в совместном сообщении «Сбербанка», ВТБ, «Альфа-банка», «Открытия» и ряда других кредитных организаций (сообщение распространено Сбербанком), сообщает Интерфакс.

Банки также призвали доверять только официальной информации, которую размещают на своих официальных ресурсах.

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