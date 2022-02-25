Глава региона призвал сохранять спокойствие.

Все системы жизнеобеспечения области работают штатно, без сбоев, сообщает региональная пресс-служба.

«Уважаемые земляки!

В Ростовской области по-прежнему сохраняется режим чрезвычайной ситуации, который был введен с 19 февраля.

Все системы жизнеобеспечения области работают штатно, без сбоев. Сохраняется их нормальное, работоспособное состояние. Всем силам региона мною даны поручения принимать исчерпывающие меры по обеспечению их дальнейшего бесперебойного функционирования. Держу это на личном контроле.

Мы скорректировали работу в 11 приграничных территориях. Речь о городах Гуково, Зверево, Донецке, и Новошахтинске, а также о районах — Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском.

В этих территориях мы привлекаем для охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения в помощь полиции дополнительные силы, включая казачьи дружины. Приостанавливаем в приграничье деятельность детских садов, организуя на местах дежурные группы. Школьников временно переводим на дистанционный формат обучения. А там, где его организовать невозможно, приостанавливаем работу школ.

Стабильное функционирование всех объектов инженерной инфраструктуры, социально значимых объектов я поручил держать на личном контроле главам всех городов и районов Дона. Мы внимательно следим за ситуацией и принимаем все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности наших граждан.

Я прошу вас, уважаемые земляки, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам».