По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, с 23 на 24 февраля в Ростовской области заболели ковидом 3508 человек (с 22 на 23 февраля – 3895).

Заболеваемость в регионе начинает постепенно снижаться. По состоянию на 24 февраля показатель заболеваемости коронавирусом составил 7338 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 1,04. Загруженность коечного фонда составляет 67,1%. На данный момент в регионе проходят лечение от ковида 44 690 человек: 3379 в ковидных госпиталях, 41311 амбулаторно. Количество заболевших снижается в и городах, ранее демонстрировавших рекордную заболеваемость: с 23 на 24 февраля в Ростове заболели 754 человека, Шахтах (185), Таганроге (184), Волгодонске (171), Новочеркасске (169).

Каменск из 55 городов и районов области на 18-м месте – 64 заболевших.

За прошедшие сутки в регионе скончались еще шесть человек с COVID-19: четыре женщины в возрасте от 68 до 94 лет, двое мужчин – 55 и 85 лет. За весь период в области выздоровели 253 432 человека, за сутки – 6785 человек.