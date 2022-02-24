Новый размер взноса на капремонт многоквартирного дома составит 12,61 руб. за 1 кв. м жилой площади.

Соответствующее постановление губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал 24 февраля.

Взносы в этом размере начнут начислять с 1 марта этого года.

Напомним, с 2018 г. размер взноса за капремонт в регионе не менялся и составлял 9,92 руб. В конце 2021 г. директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков заявил, что взнос на капремонт надо поднять до 20 руб. из-за серьезного роста цен на стройматериалы и инструменты. Иначе качественно ремонтировать можно будет только половину от запланированных домов. Эту же цифру, как предполагаемый размер взноса, озвучил в конце января 2022 г. губернатор региона. Однако позже губернатор анонсировал величину взноса в пределах 12 – 14 руб.

Возможно, на отказ от кратного повышения тарифа повлияли многочисленные нарекания жителей региона.