Будет скорректирована работа в 11 приграничных территориях.

Речь о городах Гуково, Зверево, Донецк Новошахтинск, а также о районах — Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском.

В этих территориях привлекаются для охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения в помощь полиции дополнительные силы, включая казачьи дружины, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

В приграничье будет приостановлена деятельность детских садов, на местах организованы дежурные группы. Школьников временно переведут на дистанционный формат обучения. А там, где его организовать невозможно, приостановят работу школ.

О работе учебных заведений в Каменске на сайте администрации города пока информации нет. Собственные источники сообщают «ПИКу», что образовательные и дошкольные учреждения продолжают работу в штатном режиме. Предварительно известно, что в Каменском районе школьники как минимум одной школы переведены на дистанционное обучение. Причины принятия такого решения не уточняются.