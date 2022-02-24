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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области ряд школ переведут на удаленку

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

образование

В Ростовской области ряд школ переведут на удаленку

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Будет скорректирована работа в 11 приграничных территориях.

Речь о городах Гуково, Зверево, Донецк Новошахтинск, а также о районах — Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском. 

В этих территориях привлекаются для охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения в помощь полиции дополнительные силы, включая казачьи дружины, сообщается на сайте правительства Ростовской области. 

В приграничье будет приостановлена деятельность детских садов, на местах организованы дежурные группы. Школьников временно переведут на дистанционный формат обучения. А там, где его организовать невозможно, приостановят работу школ.

О работе учебных заведений в Каменске на сайте администрации города пока информации нет. Собственные источники сообщают «ПИКу», что образовательные и дошкольные учреждения продолжают работу в штатном режиме. Предварительно известно, что в Каменском районе школьники как минимум одной школы переведены на дистанционное обучение. Причины принятия такого решения не уточняются.  

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