По информации пресс-службы областного правительства, 24 школы и 23 детских сада временно закрыты в Чертковском районе, одна школа и детсад – в Миллеровском районе, 4 детсада и 4 школы переведены на дистант в Родионово-Несветайском районе, 5 школ и 5 детсадов – в Тарасовском районе, одна школа работает в дистанционном формате в Каменском районе.

Напомним, на Дону организована работа по приему детей, прибывших из ЛНР и ДНР, в образовательные организации. В стационарных ПВР размещено 3383 ребенка, из них дошкольного возраста 1063 и школьников 2238.

Всех детей обследуют на наличие коронавирусной инфекции, а также для оформления медсправок о допуске для занятий в школах и детсадах. По состоянию на 24 февраля в донские школы зачислено 1418, в том числе 622 обучающихся 1-4 классов, 796 обучающихся 5-11 классов. Приступил к занятиям 201 школьник, еще 55 малышей оформлены в детские сады.