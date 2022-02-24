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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске зарегистрировали сотого малыша, рожденного в 2022 году

общество

В Каменске зарегистрировали сотого малыша, рожденного в 2022 году

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Жительнице Каменского района Софии Николаенко повезло стать юбиляром с самого рождения – в каменском отделе ЗАГС она зарегистрирована сотым, рожденным с начала 2022 года младенцем. 

По данным отдела ЗАГС, с 1 по 31 января в Каменске зарегистрировано 40 родившихся малышей. В прошлом году – 547. 

По статистике региональных ЗАГСов, в 2021 году в Ростовской области самыми популярными мужскими именами стали Александры, Артемы, Михаилы и Максимы. Также популярны такие имена, как Дмитрий и Иван. Девочкам чаще всего давали имена Мария, Софья, Ева и Анна. Иногда называли Полинами и Викториями.

Самые редкие единичные мужские встречающиеся имена – Лазарь, Август, Изумруд, Мир и Север. Среди девочек – Луна, Лиса, Ариадна и Каталина. Есть в наборе редких имен и более привычные в прошлом – Лукерия и Марфа.

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