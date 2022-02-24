Жительнице Каменского района Софии Николаенко повезло стать юбиляром с самого рождения – в каменском отделе ЗАГС она зарегистрирована сотым, рожденным с начала 2022 года младенцем.

По данным отдела ЗАГС, с 1 по 31 января в Каменске зарегистрировано 40 родившихся малышей. В прошлом году – 547.

По статистике региональных ЗАГСов, в 2021 году в Ростовской области самыми популярными мужскими именами стали Александры, Артемы, Михаилы и Максимы. Также популярны такие имена, как Дмитрий и Иван. Девочкам чаще всего давали имена Мария, Софья, Ева и Анна. Иногда называли Полинами и Викториями.

Самые редкие единичные мужские встречающиеся имена – Лазарь, Август, Изумруд, Мир и Север. Среди девочек – Луна, Лиса, Ариадна и Каталина. Есть в наборе редких имен и более привычные в прошлом – Лукерия и Марфа.