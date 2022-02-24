Сбербанк объяснил публикацию сообщения о попадании под санкции и операциях с валютой в этих условиях сбоем сайта, сообщает Интерфакс.

«Сбой сайта, информация не соответствует действительности», — заявили журналистам в пресс-службе банка.

До этого сообщалось, что Сбер якобы попал в санкционный список США и теперь запрещено проводить операции с валютой. На сайте Сбербанка появилось сообщение с заголовком: «Сбер информирует клиентов о валютных операциях в условиях санкций». Сейчас оно уже удалено.