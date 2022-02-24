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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта

Автобусы до аэропорта «Платов» изменили график движения

происшествия

Ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта

Опубликовано

ТАСС сообщает, что российские власти закрыли для полетов гражданской авиации воздушное пространство над Ростовом вдоль границы с Украиной.

В Ростовском аэропорту отменили все рейсы. Самолеты кружат в воздухе, пишут СМИ.
Согласно данным сервиса Flightradar, самолеты также не летают над следующими российскими территориями: Воронеж, Ростов, Курск и Белгород. Не летают самолеты в Ставрополь и Волгоград, сообщает «ФедералПресс» (fedpress.ru).

Над Каменском-Шахтинским с раннего утра слышен гул военной авиации.

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