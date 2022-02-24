Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Прокуратура предостерегла граждан от участия в митингах

власть

Прокуратура предостерегла граждан от участия в митингах

Опубликовано

В условиях ЧС митинги и акции влекут за собой правовые последствия.

В условиях введенной на территории Ростовская области чрезвычайный ситуации из-за приема беженцев с Донбасса, Каменская городская прокуратура предупреждает граждан об ответственности за участие в уличных акциях.
Призывы к участию и непосредственное участие в несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия, сообщает помощник каменского городского прокурора Н. Рева.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

Автор: 22.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Обстрел Киева, десант в Одессе

происшествия

Обстрел Киева, десант в Одессе

Снаряд разорвался на территории Ростовской области в 1 км от государственной границы

происшествия

Снаряд разорвался на территории Ростовской области в 1 км от государственной границы

Губернатор донского региона прокомментировал введение режима ЧС

власть

Губернатор донского региона прокомментировал введение режима ЧС

В Каменске опять загорелся мусорный полигон

власть

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Ростовской области

Объявлена массовая эвакуация населения Донбасса в Ростовскую область

общество

Объявлена массовая эвакуация населения Донбасса в Ростовскую область

Реклама
Вверх