В условиях ЧС митинги и акции влекут за собой правовые последствия.

В условиях введенной на территории Ростовская области чрезвычайный ситуации из-за приема беженцев с Донбасса, Каменская городская прокуратура предупреждает граждан об ответственности за участие в уличных акциях.

Призывы к участию и непосредственное участие в несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия, сообщает помощник каменского городского прокурора Н. Рева.