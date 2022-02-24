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Прокуратура предостерегла граждан от участия в митингах
В условиях ЧС митинги и акции влекут за собой правовые последствия.
В условиях введенной на территории Ростовская области чрезвычайный ситуации из-за приема беженцев с Донбасса, Каменская городская прокуратура предупреждает граждан об ответственности за участие в уличных акциях.
Призывы к участию и непосредственное участие в несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия, сообщает помощник каменского городского прокурора Н. Рева.