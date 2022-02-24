Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Началась специальная военная операция в Донбассе

Началась специальная военная операция в Донбассе

власть

Началась специальная военная операция в Донбассе

Опубликовано

Утром 24 февраля президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил:

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин в телеобращении к россиянам.

Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

Автор: 22.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Обстрел Киева, десант в Одессе

происшествия

Обстрел Киева, десант в Одессе

Снаряд разорвался на территории Ростовской области в 1 км от государственной границы

происшествия

Снаряд разорвался на территории Ростовской области в 1 км от государственной границы

Губернатор донского региона прокомментировал введение режима ЧС

власть

Губернатор донского региона прокомментировал введение режима ЧС

В Каменске опять загорелся мусорный полигон

власть

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Ростовской области

Объявлена массовая эвакуация населения Донбасса в Ростовскую область

общество

Объявлена массовая эвакуация населения Донбасса в Ростовскую область

Реклама
Вверх