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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мосбиржа и СПБ остановили торги

бизнес

Мосбиржа и СПБ остановили торги

Рубль и фондовый рынок РФ упали до установленных границ

Опубликовано

Торги на всех рынках приостановлены, сообщает ТАСС.

Вслед за Мосбиржей торги приостановила СПБ биржа. По информации торговой площадки, организованные торги по всем видам ценных бумаг приостановлены, начиная с 08.10 мск.
«Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени. О времени возобновлении торгов будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.

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