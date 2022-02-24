Торги на всех рынках приостановлены, сообщает ТАСС.

Вслед за Мосбиржей торги приостановила СПБ биржа. По информации торговой площадки, организованные торги по всем видам ценных бумаг приостановлены, начиная с 08.10 мск.

«Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени. О времени возобновлении торгов будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении.