Минтранс РФ создал оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны обещает осуществить оперативный вывоз всех желающих пассажиров с юга страны железнодорожным и автобусным транспортом, сообщает пресс-служба ведомства.

Дополнительные поезда отправят для вывоза туристов с курортных городов.

Дополнительные поезда будут отправлены из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи в регионы России в связи с ограничениями авиасообщения, сообщает ТАСС.

В настоящее время в РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов Юга России. В существующие составы будут включаться и дополнительные вагоны. Из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи в регионы России отправят дополнительные поезда, говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Напомним, с четверга, 24 февраля, Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией.