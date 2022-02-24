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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Минтранс вывезет всех желающих с юга России

транспорт

Минтранс вывезет всех желающих с юга России

Опубликовано

Минтранс РФ создал оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны обещает осуществить оперативный вывоз всех желающих пассажиров с юга страны железнодорожным и автобусным транспортом, сообщает пресс-служба ведомства.
Дополнительные поезда отправят для вывоза туристов с курортных городов.

Дополнительные поезда будут отправлены из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи в регионы России в связи с ограничениями авиасообщения, сообщает ТАСС.
В настоящее время в РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов Юга России. В существующие составы будут включаться и дополнительные вагоны. Из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи в регионы России отправят дополнительные поезда, говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
Напомним, с четверга, 24 февраля, Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией.

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