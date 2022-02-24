Курс доллара поднялся выше 84 руб. на утренней сессии Мосбиржи. Евро вырос до 94,6 руб.

Курс доллара в ходе утренней сессии Московской биржи, которая началась в 7:00, вырос на 6,55% по сравнению с закрытием предыдущего дня *81,1 руб.), до 84,07 руб. Это минимум с января 2016 года. Евро поднялся выше 95,2 руб. (закрывался на отметке 91,8 руб.).

Российская валюта падает на фоне решения о специальной военной операции в Донбассе, о котором ранним утром 24 февраля объявил президент Владимир Путин, сообщает РБК.

В ходе торгов на бирже цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле текущего года превысила отметку в $100 за баррель.