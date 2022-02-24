С 14 по 20 февраля воспитанницы отделения бокса каменской СШОР № 2 принимали участие в первенстве ЮФО по боксу среди юниорок 17-18 лет и девушек 15-16 лет.

Соревнования, собравшие сильнейших спортсменов южного региона, проходили в Анапе. Каменск представляли две воспитанницы тренера Олега Головкова Анастасия Верещагина и Анна Бирюлина. Настя выступала в возрастной категории 15-16 лет и весовой категории 46 кг. Анна — 17-18 лет — 57 кг.

Обе спортсменки показали хорошую подготовку, выдержку и лишь немного уступили победительницам Европы. По итогам боев Анастасия Верещагина завоевала бронзу, Анна Бирюлина стала серебряным призером первенства. Остается добавить, что содействие в подготовке и участии каменчанок в первенстве оказала каменская федерация спорта.