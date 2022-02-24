Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из аэропорта Шереметьево отменили все рейсы в города юга России

Какой сегодня день: даты и события 9 февраля

транспорт

Из аэропорта Шереметьево отменили все рейсы в города юга России

Опубликовано

ТАСС сообщает, что авиарейсы из подмосковного аэропорта Шереметьево в города юга России отменены.

Так, отменены рейсы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и другие города. В остальные части страны вылеты идут штатно.
Отмена рейсов произошла после объявления президента Владимира Путина о начала спецоперации на Донбассе и введения российский войск на Украину.
Цель операции — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — сказал он.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

Автор: 22.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Обстрел Киева, десант в Одессе

происшествия

Обстрел Киева, десант в Одессе

Снаряд разорвался на территории Ростовской области в 1 км от государственной границы

происшествия

Снаряд разорвался на территории Ростовской области в 1 км от государственной границы

Губернатор донского региона прокомментировал введение режима ЧС

власть

Губернатор донского региона прокомментировал введение режима ЧС

В Каменске опять загорелся мусорный полигон

власть

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Ростовской области

Объявлена массовая эвакуация населения Донбасса в Ростовскую область

общество

Объявлена массовая эвакуация населения Донбасса в Ростовскую область

Реклама
Вверх