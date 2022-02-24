ТАСС сообщает, что авиарейсы из подмосковного аэропорта Шереметьево в города юга России отменены.

Так, отменены рейсы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и другие города. В остальные части страны вылеты идут штатно.

Отмена рейсов произошла после объявления президента Владимира Путина о начала спецоперации на Донбассе и введения российский войск на Украину.

Цель операции — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — сказал он.