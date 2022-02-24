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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донской глава назначил нового министра

Донской глава назначил нового министра

власть

Донской глава назначил нового министра

Опубликовано

Должность министра общего и профессионального образования Ростовской области занял Андрей Фатеев.

Соответствующее постановление подписано сегодня, 24 февраля, сообщает региональная пресс-служба.
Новому чиновнику 42 года, он из Ростова-на-Дону. Андрей Фатеев начинал работать специалистом отдела управления образования в Таганроге, затем работал заместителем начальника этого управления. С 2014 года он перешел на работу в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, где возглавлял управление непрерывного образования. С 2016 года работал заместителем министра, а с июля 2020 года – первым заместителем министра.

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