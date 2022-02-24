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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Билетов на Москву нет. РЖД обещает выделить дополнительные поезда

Билетов на Москву нет. РЖД обещает выделить дополнительные поезда

транспорт

Билетов на Москву нет. РЖД обещает выделить дополнительные поезда

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Билетов на прямые поезда до столицы, проходящие из Ростова мимо станции Каменская, нет.

Есть только на рейсы с пересадками. Это следует из данных непосредственно на портале РЖД. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД, в настоящее время идет работа по назначению дополнительных рейсов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России. Кроме этого, в готовые составы будут включать дополнительные вагоны. О повышении цен на билеты пока речь не идет, они зафиксированы.

Ситуация с пассажирскими поездами сложилась после того, как были массово отменены воздушные рейсы в города юга России. Отмена рейсов произошла после объявления президента Владимира Путина о начале спецоперации на Донбассе и введения российский войск на Украину.

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