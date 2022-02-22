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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области отменят бесплатный проезд в автобусах

В Каменске подорожает проезд в автобусе

транспорт

В Ростовской области отменят бесплатный проезд в автобусах

Опубликовано

С 1 апреля жители региона, относящиеся к таким льготным категориям, как федеральные ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла и пострадавшие от политических репрессий место бесплатного проезда в городском и межмуниципальном транспорте будут получать 1 тысячу рублей в месяц.

Соответствующее решение приняли депутаты областного Заксобрания 22 февраля.

Эту выплату льготники будут получать авансом. Первую опережающую выплату льготники начнут получать с 3 марта.

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