С 1 апреля жители региона, относящиеся к таким льготным категориям, как федеральные ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла и пострадавшие от политических репрессий место бесплатного проезда в городском и межмуниципальном транспорте будут получать 1 тысячу рублей в месяц.

Соответствующее решение приняли депутаты областного Заксобрания 22 февраля.

Эту выплату льготники будут получать авансом. Первую опережающую выплату льготники начнут получать с 3 марта.