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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Суточная заболеваемость ковидом на Дону продолжает снижаться

Суточная заболеваемость ковидом на Дону продолжает снижаться

здоровье

Суточная заболеваемость ковидом на Дону продолжает снижаться

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По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, с 21 на 22 февраля в регионе заболели ковидом 3830 человек (с 20 на 21 февраля – 3977).

По состоянию на 22 февраля общее количество заболевших за весь период пандемии составило 300997 человек. Показатель заболеваемости коронавирусом составляет 7147 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции – 1,1. Загруженность коечного фонда 68,7% (21 февраля – 83,4%). На данный момент в регионе проходят лечение 50 989 человек: 3462 в госпиталях, 47527 амбулаторно.

Новые инфицированные а прошедшие сутки зарегистрированы в 55 городах и районах региона, но уже в меньшем количестве, чем накануне: в Ростове (770 чел.), Таганроге (246), Волгодонске (214), Шахтах (205), Новочеркасске (187) и т. д. Каменск-Шахтинский сегодня на 13 месте – 94 новых коронавирусных пациентов. Наибольшая заболеваемость фиксируется в возрастной категории от 18 до 45 лет (39%). Дети составляют 12,4% от числа заболевших с 21 на 22 февраля. 

За прошедшие сутки в регионе скончались еще 13 человек с COVID-19: восемь женщин в возрасте от 44 до 84 лет, и пятеро мужчин – от 66 до 79 лет.

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