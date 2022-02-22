В главном документе, по мнению граждан РФ, не хватает данных СНИЛСа и ИНН.

ВЦИОМ* опубликовал результаты исследования об отметках в паспорте гражданина Российской Федерации.

56% респондентов хотят иметь отметку о регистрации брака. При этом чаще всего об этом заявляют женщины (65%), на 20% меньше данный штамп хотят видеть у себя в паспорте мужчины. Вообще не хотели бы видеть данную отметку 5% опрошенных.

Штамп о детях до 14 лет хотят видеть в паспорте 67% россиян, среди них 47% женского пола.

Что касается дополнительных отметок, то 39% россиян назвали СНИЛС и медполис (по 39%). Затем ИНН, водительское удостоверение, данные о месте работы.

* Всероссийский центр изучения общественного мнения.