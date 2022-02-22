анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 8-го выпуска «ПИКа» в 2022-м году.
Читайте в номере:
- Признали. Ситуация вокруг и внутри самопровозглашенных, но уже признанных Россией ДНР и ЛНР в очередной раз втянула Каменск в гущу событий — в регионе объявлен режим ЧС для органов управления, развернуты пункты приема беженцев и оказания им медицинской и материальной помощи »2, 6-7
- Финальная свая — в конце апреля. Во вторник 22 февраля мостостроители забили сороковую сваю из необходимых двухсот двадцати четырех. /3
- Шарики кошмарят каменчан. А собачьи своры успешно пополняют беспечные владельцы домашних животных. /8-9
- Пугали 20 рублями, но… Откровенно недоброе отношение жителей региона уменьшило аппетиты коммунальщиков. /2-3
- На Красной цветами не пахнет. В результате очередной аварии на канализационном коллекторе два двора частных домов возле ЦГБ затопило канализационными стоками. Воды было по щиколотку. /8-9
- «Если надо, будем возить каменчан». Ежегодно в Каменском районе затеваются и реализуются глобальные проекты. Отчасти по этой причине Каменский район неоднократно признавали одним из лучших в регионе. О том, чего и сколько будет построено и исправлено в этом году, 16 февраля «ПИКу» рассказал Д. Звягин. /10, 11
- Расписание движения автобусов по городу Каменску и Каменскому району. /14, 15
- Кушай, думай и худей. В преддверии весны мы начинаем строить планы по освобождению от лишних кило. Садимся на диеты, считаем калории и изнемогаем в спортзале. Но оказывается, похудеть можно ни в чем себя не ограничивая. Не верите? /22, 23