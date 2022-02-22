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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 8-го выпуска «ПИКа» в 2022-м году.

Читайте в номере:

  • Признали. Ситуация вокруг и внутри самопровозглашенных, но уже признанных Россией ДНР и ЛНР в очередной раз втянула Каменск в гущу событий — в регионе объявлен режим ЧС для органов управления, развернуты пункты приема беженцев и оказания им медицинской и материальной помощи »2, 6-7
  • Финальная свая — в конце апреля. Во вторник 22 февраля мостостроители забили сороковую сваю из необходимых двухсот двадцати четырех. /3
  • Шарики кошмарят каменчан. А собачьи своры успешно пополняют беспечные владельцы домашних животных. /8-9
  • Пугали 20 рублями, но… Откровенно недоброе отношение жителей региона уменьшило аппетиты коммунальщиков. /2-3
  • На Красной цветами не пахнет. В результате очередной аварии на канализационном коллекторе два двора частных домов возле ЦГБ затопило канализационными стоками. Воды было по щиколотку. /8-9
  • «Если надо, будем возить каменчан». Ежегодно в Каменском районе затеваются и реализуются глобальные проекты. Отчасти по этой причине Каменский район неоднократно признавали одним из лучших в регионе. О том, чего и сколько будет построено и исправлено в этом году, 16 февраля «ПИКу» рассказал Д. Звягин. /10, 11
  • Расписание движения автобусов по городу Каменску и Каменскому району. /14, 15
  • Кушай, думай и худей. В преддверии весны мы начинаем строить планы по освобождению от лишних кило. Садимся на диеты, считаем калории и изнемогаем в спортзале. Но оказывается, похудеть можно ни в чем себя не ограничивая. Не верите? /22, 23

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Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

Автор: 22.02.2022
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