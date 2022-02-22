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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанам рассылают письма от имени главы В. Шевченко

общество

Каменчанам рассылают письма от имени главы В. Шевченко

Опубликовано

В тексте — обращение сити-менеджера к жителям города; письмо связано с событиями в сопредельном государстве.

Стиль и орфография сохранены.

Каменчанам рассылают письма от имени главы В. Шевченко

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