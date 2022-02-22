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здоровье
Суточная заболеваемость ковидом на Дону продолжает снижаться
По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, с 21 на 22 февраля в регионе заболели...
общество
Россияне хотят видят больше отметок в своем паспорте
В главном документе, по мнению граждан РФ, не хватает данных СНИЛСа и ИНН. ВЦИОМ* опубликовал результаты...
общество
Какой сегодня день: даты и события 22 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира...
общество
Россияне смогут получить QR-код по антителам
Новый приказ Минздрава, согласно которому ковид-сертификаты будут выдавать по анализам на антитела вступил в силу с...
здоровье
За прошедшие сутки заболеваемость ковидом на Дону немного снизилась
По данным областного правительства со ссылкой на «Роспотребнадзор», с 20 на 21 февраля в регионе заболели...
общество
В Каменске открыт пункт приема гуманитарной помощи для беженцев
Пункт приема гуманитарной помощи организован в Каменске на базе МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения...
общество
Дети беженцев будут зачислены в донские школы
Информацию озвучили на заседании 20 февраля. В частности, о зачислении детей беженцев в школы сообщил и.о....