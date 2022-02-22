Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 22 февраля 2022 года.

Международный день поддержки жертв преступлений. Ежегодно 22 февраля в ряде стран отмечается памятная дата — День поддержки жертв преступлений, призванная обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.

Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений» (Victim’s Charter: Statement of the Rights of Victims of Crime).

Ежегодно 22 февраля в ряде стран отмечается памятная дата — День поддержки жертв преступлений, призванная обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей. Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений» (Victim’s Charter: Statement of the Rights of Victims of Crime). День Панкратия. Дата по старому стилю: 9 февраля. В этот день православная церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского — затворника, жившего в 13 веке. По преданию, он удалился в пещеры и вел там аскетический образ жизни, проводя время в молитвах.

На Руси на Панкратия всегда принимались за плетение лаптей. Зима близилась к концу, запасов зерна оставалось мало, поэтому говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат». А так как в этот день чествовали еще и святого Никифора, то крестьяне по-доброму подшучивали над двумя праведниками, делящими один праздник на двоих: «Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы». Никифорцами обычно называли высокие лапти, которые носились дома, на босу ногу.

Также в этот день полагалось проверять всё хозяйство, смотреть, всё ли в порядке, не нуждается ли имущество в починке. Не зря говорили: «Если у Панкратия дело в руках — у хозяина хлеб в устах».

Дата по старому стилю: 9 февраля. В этот день православная церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского — затворника, жившего в 13 веке. По преданию, он удалился в пещеры и вел там аскетический образ жизни, проводя время в молитвах. На Руси на Панкратия всегда принимались за плетение лаптей. Зима близилась к концу, запасов зерна оставалось мало, поэтому говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат». А так как в этот день чествовали еще и святого Никифора, то крестьяне по-доброму подшучивали над двумя праведниками, делящими один праздник на двоих: «Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы». Никифорцами обычно называли высокие лапти, которые носились дома, на босу ногу. Также в этот день полагалось проверять всё хозяйство, смотреть, всё ли в порядке, не нуждается ли имущество в починке. Не зря говорили: «Если у Панкратия дело в руках — у хозяина хлеб в устах». Всемирный день размышлений

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