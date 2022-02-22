Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 22 февраля

Какой сегодня день: даты и события 22 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 22 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 22 февраля 2022 года.

  • Международный день поддержки жертв преступлений. Ежегодно 22 февраля в ряде стран отмечается памятная дата — День поддержки жертв преступлений, призванная обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.
    Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений» (Victim’s Charter: Statement of the Rights of Victims of Crime).
  • День Панкратия. Дата по старому стилю: 9 февраля. В этот день православная церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского — затворника, жившего в 13 веке. По преданию, он удалился в пещеры и вел там аскетический образ жизни, проводя время в молитвах.
    На Руси на Панкратия всегда принимались за плетение лаптей. Зима близилась к концу, запасов зерна оставалось мало, поэтому говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат». А так как в этот день чествовали еще и святого Никифора, то крестьяне по-доброму подшучивали над двумя праведниками, делящими один праздник на двоих: «Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы». Никифорцами обычно называли высокие лапти, которые носились дома, на босу ногу.
    Также в этот день полагалось проверять всё хозяйство, смотреть, всё ли в порядке, не нуждается ли имущество в починке. Не зря говорили: «Если у Панкратия дело в руках — у хозяина хлеб в устах».
  • Всемирный день размышлений
  • День приманивания хорошего настроения
  • День коктейля «Маргарита»
  • День основателей движения скаутов
  • День дикой природы
  • День прогулки с собакой
  • Всемирный день стерилизации домашних животных

Знаменательные даты и события

  • 1632 Галилео Галилей преподнес герцогу Тосканскому посвященную ему книгу
  • 1714 Учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад
  • 1878 Впервые исполнена Четвертая симфония П.И. Чайковского
  • 1921 В Советской России создан Госплан СССР
  • 1968 Открыта первая советская антарктическая станция «Беллинсгаузен»

Персоны

  • 1454  — 1512
    Америго Веспуччи
    итальянский путешественник, исследователь Америки
  • 1720  — 1797
    Иероним Мюнхгаузен
    немецкий барон, знаменитый рассказчик
  • 1732  — 1799
    Джордж Вашингтон
    1-й президент США (1789-1797), американский государственный и военный деятель
  • 1788  — 1860
    Артур Шопенгауэр
    немецкий философ
  • 1796  — 1875
    Камиль Коро
    французский художник и гравер
  • 1810  — 1849
  • Фридерик Шопен
    польский композитор и пианист
  • 1897  — 1955
    Леонид Говоров
    советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза
  • 1902  — 1989
    Надежда Кошеверова
    советский кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР
  • 1925  — 2012
    Людмила Касаткина
    советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
  • 1938  — 2017
    Алексей Петренко
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1943  — 2020
    Эдуард Лимонов
    советский и российский писатель, публицист, политический деятель
  • р. 1975
    Дрю Бэрримор
    американская актриса, продюсер и кинорежиссер

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 23 февраля!

Автор: 22.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Снаряд разорвался на территории Ростовской области в 1 км от государственной границы

происшествия

Снаряд разорвался на территории Ростовской области в 1 км от государственной границы

Жители Заводского с ужасом ждут закрытия виадука

транспорт

Жители Заводского с ужасом ждут закрытия виадука

Губернатор донского региона прокомментировал введение режима ЧС

власть

Губернатор донского региона прокомментировал введение режима ЧС

В Каменске опять загорелся мусорный полигон

власть

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Ростовской области

Объявлена массовая эвакуация населения Донбасса в Ростовскую область

общество

Объявлена массовая эвакуация населения Донбасса в Ростовскую область

Реклама
Вверх