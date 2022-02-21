По данным областного правительства со ссылкой на «Роспотребнадзор», с 20 на 21 февраля в регионе заболели ковидом 3977 человек (с 19 на 20 февраля – 4561).

По состоянию на 21 февраля показатель заболеваемости коронавирусом составил 7072 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 1,12. Загруженность коечного фонда составили 83,4%. Всего в регионе проходят лечение 51 193 человека: 3480 в ковидных госпиталях, 47 713 – амбулаторно.

В рейтинге суточной заболеваемости среди 55 городов и районов области Каменск-Шахтинский занимает 6-е место – 139 новых заболевших (с 19 на 20 февраля в городе заболели ковидом 144 человека).

С 20 на 21 февраля в регионе скончались шесть человек с COVID-19: три женщины в возрасте от 57 до 82 лет и трое мужчин – от 76 до 92 лет, выздоровели за сутки – 3657 дончан.