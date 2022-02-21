Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За прошедшие сутки заболеваемость ковидом на Дону немного снизилась

За прошедшие сутки заболеваемость ковидом на Дону немного снизилась

здоровье

За прошедшие сутки заболеваемость ковидом на Дону немного снизилась

Опубликовано

По данным областного правительства со ссылкой на «Роспотребнадзор», с 20 на 21 февраля в регионе заболели ковидом 3977 человек (с 19 на 20 февраля – 4561).

По состоянию на 21 февраля показатель заболеваемости коронавирусом составил 7072 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 1,12. Загруженность коечного фонда составили 83,4%. Всего в регионе проходят лечение 51 193 человека: 3480 в ковидных госпиталях, 47 713 – амбулаторно. 

В рейтинге суточной заболеваемости среди 55 городов и районов области Каменск-Шахтинский занимает 6-е место – 139 новых заболевших (с 19 на 20 февраля в городе заболели ковидом 144 человека).

С 20 на 21 февраля в регионе скончались шесть человек с COVID-19: три женщины в возрасте от 57 до 82 лет и трое мужчин – от 76 до 92 лет, выздоровели за сутки – 3657 дончан. 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

Автор: 15.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Снаряд разорвался на территории Ростовской области в 1 км от государственной границы

происшествия

Снаряд разорвался на территории Ростовской области в 1 км от государственной границы

Жители Заводского с ужасом ждут закрытия виадука

транспорт

Жители Заводского с ужасом ждут закрытия виадука

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

Губернатор донского региона прокомментировал введение режима ЧС

власть

Губернатор донского региона прокомментировал введение режима ЧС

В Каменске опять эвакуировали все школы

происшествия

В Каменске опять эвакуировали все школы

Реклама
Вверх