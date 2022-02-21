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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске открыт пункт приема гуманитарной помощи для беженцев

В Каменске открыт пункт приема гуманитарной помощи для беженцев

общество

В Каменске открыт пункт приема гуманитарной помощи для беженцев

Опубликовано

Пункт приема гуманитарной помощи организован в Каменске на базе МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Каменск-Шахтинский» (ул. Желябова, 31).

Часы работы: круглосуточно. Телефоны: 112; 8 (86365) 7-55-40; 8 (86365) 7-64-86.

В качестве гуманитарной помощи могут быть следующие предметы:

  • вода бутилированная (объем от 0,5 до 25 литров);
  • сухое детское питание (смеси);
  • продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы, печенье (в упаковке);
  • одноразовая посуда;
  • средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);
  • полотенца;
  • постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);
  • детские канцелярские принадлежности и игрушки.

Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми (в цельной упаковке, с этикетками), продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности.

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