общество
В Каменске открыт пункт приема гуманитарной помощи для беженцев
Пункт приема гуманитарной помощи организован в Каменске на базе МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Каменск-Шахтинский» (ул. Желябова, 31).
Часы работы: круглосуточно. Телефоны: 112; 8 (86365) 7-55-40; 8 (86365) 7-64-86.
В качестве гуманитарной помощи могут быть следующие предметы:
- вода бутилированная (объем от 0,5 до 25 литров);
- сухое детское питание (смеси);
- продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы, печенье (в упаковке);
- одноразовая посуда;
- средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);
- полотенца;
- постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);
- детские канцелярские принадлежности и игрушки.
Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми (в цельной упаковке, с этикетками), продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности.