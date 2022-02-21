Пункт приема гуманитарной помощи организован в Каменске на базе МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Каменск-Шахтинский» (ул. Желябова, 31).

Часы работы: круглосуточно. Телефоны: 112; 8 (86365) 7-55-40; 8 (86365) 7-64-86.

В качестве гуманитарной помощи могут быть следующие предметы:

вода бутилированная (объем от 0,5 до 25 литров);

сухое детское питание (смеси);

продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы, печенье (в упаковке);

одноразовая посуда;

средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);

полотенца;

постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);

детские канцелярские принадлежности и игрушки.

Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми (в цельной упаковке, с этикетками), продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности.