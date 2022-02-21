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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Россияне смогут получить QR-код по антителам 

Закон об QR-кодах в общественных местах будет доработан

общество

Россияне смогут получить QR-код по антителам 

Опубликовано

Новый приказ Минздрава, согласно которому ковид-сертификаты будут выдавать по анализам на антитела вступил в силу с 21 февраля.

С 21 февраля в России изменились правила выдачи ковид-сертификатов. Об этом сообщает РИА Новости. В сертификаты, которые выдают после перенесенного ковида или после вакцинации от COVID-19, внесут данные анализа на наличие иммуноглобулинов G к возбудителю новой коронавирусной инфекции. Действовать такой сертификат будет шесть месяцев с момента получения результатов анализа. Как только на портале госуслуг появятся результаты анализа на антитела, начнется формирование сертификата (это может занять около трех календарных дней). Если у человека был положительный ПЦР-тест, но он не обращался к врачу, после получения положительного результата анализа на антитела ему оформят сертификат на год.

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