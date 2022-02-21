Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 февраля 2022 года.

Международный день родного языка. Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции объявила 2008 год Международным годом языков (International Year of Languages). 2010 год был провозглашён Международным годом во имя сближения культур (International Year for the Rapprochement of Cultures).

Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции объявила 2008 год Международным годом языков (International Year of Languages). 2010 год был провозглашён Международным годом во имя сближения культур (International Year for the Rapprochement of Cultures). Захар Серповидец. Дата по старому стилю: 8 февраля. Народный праздник получил свое название в честь святого Захария. Известно, что он содействовал нравственному развитию еврейского народа. Захарий погиб насильственной смертью — его убили иудеи за обличительную проповедь.

Святцы называют Захария Серповидцем, потому что в одном из своих пророческих откровений он увидел свиток, летающий по воздуху и напоминающий по форме огромный серп.

Поэтому в день памяти святого крестьяне много внимания уделяли этому инструменту. Бабы-жницы молились Захарию о хорошем урожае. В день его памяти серпы доставали из чуланов, осматривали, чистили, точили и окропляли крещенской водой. В связи с этим говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти»; «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа».

Дата по старому стилю: 8 февраля. Народный праздник получил свое название в честь святого Захария. Известно, что он содействовал нравственному развитию еврейского народа. Захарий погиб насильственной смертью — его убили иудеи за обличительную проповедь. Святцы называют Захария Серповидцем, потому что в одном из своих пророческих откровений он увидел свиток, летающий по воздуху и напоминающий по форме огромный серп. Поэтому в день памяти святого крестьяне много внимания уделяли этому инструменту. Бабы-жницы молились Захарию о хорошем урожае. В день его памяти серпы доставали из чуланов, осматривали, чистили, точили и окропляли крещенской водой. В связи с этим говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти»; «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа». Всемирный день экскурсовода

День наблюдения за полетом бумеранга

День чтения поздравительных открыток

День булочек с повидлом

День фельдшера

Знаменательные даты и события

1784 Порт и крепость в Крыму получили название Севастополь

1816 В Петербурге венчались принц Вильгельм Оранский и великая княжна Анна Павловна

1848 Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии»

1920 Образована Государственная комиссия по электрификации России

1931 Начался выпуск обезболивающего средства «Alka-Seltzer»

Персоны