общество
Какой сегодня день: даты и события 21 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 февраля 2022 года.
- Международный день родного языка. Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции объявила 2008 год Международным годом языков (International Year of Languages). 2010 год был провозглашён Международным годом во имя сближения культур (International Year for the Rapprochement of Cultures).
- Захар Серповидец. Дата по старому стилю: 8 февраля. Народный праздник получил свое название в честь святого Захария. Известно, что он содействовал нравственному развитию еврейского народа. Захарий погиб насильственной смертью — его убили иудеи за обличительную проповедь.
Святцы называют Захария Серповидцем, потому что в одном из своих пророческих откровений он увидел свиток, летающий по воздуху и напоминающий по форме огромный серп.
Поэтому в день памяти святого крестьяне много внимания уделяли этому инструменту. Бабы-жницы молились Захарию о хорошем урожае. В день его памяти серпы доставали из чуланов, осматривали, чистили, точили и окропляли крещенской водой. В связи с этим говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти»; «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа».
- Всемирный день экскурсовода
- День наблюдения за полетом бумеранга
- День чтения поздравительных открыток
- День булочек с повидлом
- День фельдшера
Знаменательные даты и события
- 1784 Порт и крепость в Крыму получили название Севастополь
- 1816 В Петербурге венчались принц Вильгельм Оранский и великая княжна Анна Павловна
- 1848 Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии»
- 1920 Образована Государственная комиссия по электрификации России
- 1931 Начался выпуск обезболивающего средства «Alka-Seltzer»
Персоны
- 1632 — 1677
Бенедикт Спиноза
нидерландский философ-рационалист, натуралист
- 1728 — 1762
Петр III Федорович
российский император (в 1762 году)
- 1783 — 1873
Федор Толстой
русский художник и скульптор
- 1836 — 1891
Лео Делиб
французский композитор
- 1876 — 1956
Петр Кончаловский
русский и советский живописец, Народный художник РСФСР
- 1905 — 1984
Михаил Шолохов
советский писатель, Нобелевский лауреат
- 1927 — 2010
Владимир Мотыль
советский и российский кинорежиссер
- 1938 — 2013
Алексей Герман
советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист России
- р. 1942
Вера Алентова
советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
- 1946 — 2016
Алан Рикман
британский актер театра и кино, режиссер
- 1952 — 2017
Виталий Чуркин
- советский и российский дипломат
- р. 1957
Николай Расторгуев
российский эстрадный певец, лидер группы «Любэ», Народный артист России
- р. 1987
Эллиот Пейдж
канадская актриса