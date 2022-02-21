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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 21 февраля

Какой сегодня день: даты и события 21 февраля
Фото: intex-press.by.

общество

Какой сегодня день: даты и события 21 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 февраля 2022 года.

  • Международный день родного языка. Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
    В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции объявила 2008 год Международным годом языков (International Year of Languages). 2010 год был провозглашён Международным годом во имя сближения культур (International Year for the Rapprochement of Cultures).
  • Захар Серповидец. Дата по старому стилю: 8 февраля. Народный праздник получил свое название в честь святого Захария. Известно, что он содействовал нравственному развитию еврейского народа. Захарий погиб насильственной смертью — его убили иудеи за обличительную проповедь.
    Святцы называют Захария Серповидцем, потому что в одном из своих пророческих откровений он увидел свиток, летающий по воздуху и напоминающий по форме огромный серп.
    Поэтому в день памяти святого крестьяне много внимания уделяли этому инструменту. Бабы-жницы молились Захарию о хорошем урожае. В день его памяти серпы доставали из чуланов, осматривали, чистили, точили и окропляли крещенской водой. В связи с этим говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти»; «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа».
  • Всемирный день экскурсовода  
  • День наблюдения за полетом бумеранга
  • День чтения поздравительных открыток
  • День булочек с повидлом
  • День фельдшера

Знаменательные даты и события

  • 1784 Порт и крепость в Крыму получили название Севастополь
  • 1816 В Петербурге венчались принц Вильгельм Оранский и великая княжна Анна Павловна
  • 1848 Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии»
  • 1920 Образована Государственная комиссия по электрификации России
  • 1931 Начался выпуск обезболивающего средства «Alka-Seltzer»

Персоны

  • 1632  — 1677
    Бенедикт Спиноза
    нидерландский философ-рационалист, натуралист
  • 1728  — 1762
    Петр III Федорович
    российский император (в 1762 году)
  • 1783  — 1873
    Федор Толстой
    русский художник и скульптор
  • 1836  — 1891
    Лео Делиб
    французский композитор
  • 1876  — 1956
    Петр Кончаловский
    русский и советский живописец, Народный художник РСФСР
  • 1905  — 1984
    Михаил Шолохов
    советский писатель, Нобелевский лауреат
  • 1927  — 2010
    Владимир Мотыль
    советский и российский кинорежиссер
  • 1938  — 2013
    Алексей Герман
    советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист России
  • р. 1942
    Вера Алентова
    советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
  • 1946  — 2016
    Алан Рикман
    британский актер театра и кино, режиссер
  • 1952  — 2017
    Виталий Чуркин
  • советский и российский дипломат
  • р. 1957
    Николай Расторгуев
    российский эстрадный певец, лидер группы «Любэ», Народный артист России
  • р. 1987
    Эллиот Пейдж
    канадская актриса

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