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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дети беженцев будут зачислены в донские школы

Поступило сообщение о заминировании школы в Донецке

общество

Дети беженцев будут зачислены в донские школы

Опубликовано

Информацию озвучили на заседании 20 февраля. 

В частности, о зачислении детей беженцев в школы сообщил и.о. министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев.

Отметим, что, по данным на вечер воскресенья, в пунктах временного размещения Донского региона находилось свыше 6,7 тыс. беженцев, в том числе 2904 ребенка.

Во всех 33 муниципалитетах Ростовской области есть хотя бы один ребенок. На 19.00 20 февраля в ПВР находились 1977 ребят школьного возраста. Определены школы, в которые они будут зачислены и после медосмотра допущены к занятиям. Многие начали учиться уже сегодня. 

Вчера начали выдавать беженцам бесплатные сим-карты местных операторов связи. Кроме того, продолжаются выплаты по 10 тыс. рублей.

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