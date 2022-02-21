Информацию озвучили на заседании 20 февраля.

В частности, о зачислении детей беженцев в школы сообщил и.о. министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев.

Отметим, что, по данным на вечер воскресенья, в пунктах временного размещения Донского региона находилось свыше 6,7 тыс. беженцев, в том числе 2904 ребенка.

Во всех 33 муниципалитетах Ростовской области есть хотя бы один ребенок. На 19.00 20 февраля в ПВР находились 1977 ребят школьного возраста. Определены школы, в которые они будут зачислены и после медосмотра допущены к занятиям. Многие начали учиться уже сегодня.

Вчера начали выдавать беженцам бесплатные сим-карты местных операторов связи. Кроме того, продолжаются выплаты по 10 тыс. рублей.