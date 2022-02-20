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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За прошедшие сутки в Каменске заболели ковидом еще 144 человека

Плюс один случай коронавируса в Донецке

здоровье

За прошедшие сутки в Каменске заболели ковидом еще 144 человека

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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки с 19 на 20 февраля в Ростовской области заболели ковидом 4561 человек (с 18 на 19 февраля – 4629).

По состоянию на 20 февраля общее число заболевших за весь период пандемии составило 293190 человек. Показатель заболеваемости коронавирусом — 6984 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции — 1,19. Загруженность коечного фонда составляет 84,3%. Всего в регионе проходят лечение 50 879 человек: 3516 в ковидных госпиталях, 47363 амбулаторно. В первую пятерку лидеров по суточной заболеваемости вошли Ростов (940 чел.), Таганрог (260), Волгодонск (246), Шахты (242), Новочеркасск (149). Каменск-Шахтинский на 8 месте – с 19 на 20 февраля в городе заболели 144 человека.
За прошедшие сутки в регионе скончались еще пять пациентов с COVID-19: четыре женщины в возрасте от 73 до 85 лет, и один мужчина 67 лет; выздоровели 4003 человека.

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