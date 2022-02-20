Областной комитет по молодежной политики призывает молодых людей региона для оказания помощи беженцам из ДНР и ЛНР, оказавшимся в бедственном положении.

Желающим помочь можно зарегистрироваться на портале. При этом есть возможность выбора направления деятельности: волонтер регистрации, психолог, детский аниматор, помощник по хозяйству, волонтер медицинской службы. Предполагается, что добровольцы смогут оказать помощь при размещении людей, организации их досуга.

Заявку на оказание помощи можно оставить по ссылке.